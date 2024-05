Viele Mitmach-Angebote beim Kinderfestival in der Eisarena Königsbrunn

Beim Lieslotte-Kinderfestival rund um die Königsbrunner Eisarena können sich Familien auf Programm auf mehreren Bühnen und Mitmachstände freuen.

Beim zweiten Lieslotte-Kinderfestival in Königsbrunn stehen am Samstag, 8. Juni und am Sonntag, 9. Juni wieder Kinder und Familien im Vordergrund. Knapp 6000 Gäste besuchten im vergangenen Jahr das Festival in der Eisarena in Kooperation mit dem Familienmagazin „liesLotte“ und vielen weiteren Partnern. Ein Jahr später wächst das Kinderfestival-Angebot weiter: Nicht nur in der Eisarena, sondern auch auf dem Vorplatz, im Mercateumsgarten am Infopavillon 955 sowie auf der ehemaligen Wiese der ehemaligen Königstherme ist etwas geboten.

In diesem Jahr ist das Kinderfestival größer als im vergangenen

Auch gibt es in diesem Jahr gleich drei Bühnen. Auf der Theaterbühne im Mercateumsgarten können sich die Gäste laut Ankündigung auf Märchen, Theatershows, den Bananenfuchs, Bauchredner und Zauberer Magci Fab freuen. Neben Vereinen und Tanzgruppen aus der Region treten auf der Outdoor-Bühne auf der Wiese der ehemaligen Königstherme mehrere Gruppen wie „Andi und die Affenbande“ auf, die zum Mitsingen, Mitmachen und Mittanzen einladen. Auf der Lieslotte-Bühne in der Eisarena wird es eine Kinder-Mitmach-Konzert-Party mit Annalena und Chantal von der Donikkl-Crew geben.

Außerdem gibt es über 40 Mitmachstände und Aktionen wie Hüpfburgen, Glücksräder, Mal- und Bastelstände, Mitmachmärchen, Walking Acts, interaktive Workshops oder einen Barfußpfad für Kinder. Das Kinderfestival findet jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt in die Pharmpur Eisarena kostet pro Person zwei Euro. Die Freigelände können kostenfrei besucht werden. Tickets sind an der Tageskasse erhältlich. Ausführlichere Informationen gibt es im Internet unter www.das-kinderfestival.de und in der neuen Ausgabe des Lieslotte-Kindermagazins. (AZ)