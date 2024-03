Trickdiebstahl: 300 Euro aus Geldbeutel geklaut

Ein Trickdieb fragte in Königsbrunn nach einem Euro, stahl dann aber 300 Euro.

Mit einem Trickdiebstahl hat ein unbekannter Täter in Königsbrunn 300 Euro erbeut. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 10.45 Uhr am Marktplatz, hinter dem Bankgebäude. Laut Polizei hat er das Geld einem 88-jährigen unbemerkt aus dem Geldbeutel entwendet, während er mit dem Täter in seinem Geldbeutel nach einem Euro suchte. Zuvor sprach der Täter den Geschädigten wegen eines Euros für ein Münztelefon an, so die Polizei. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, hochdeutsche Sprache, west- oder nordeuropäisches gepflegtes Aussehen, graues Sakko. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)