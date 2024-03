Kriminalität im Landkreis: Das Böse im Menschen macht fassungslos

Plus Im vergangenen Jahr haben zwei Kriminalfälle im Augsburger Land besonders schockiert. Ein Kommentar.

Die jüngst vom Polizeipräsidium herausgegebene Kriminalstatistik für den Landkreis Augsburg erinnert an zwei Verbrechen, die viele Menschen fassungslos gemacht haben. Und immer noch machen: die Steinwürfe auf der B2 und B17 und den Dreifachmord von Langweid.

Was hat den 50-jährigen Lastwagenfahrer dazu gebracht, während der Fahrt Steine aus dem Fenster zu werfen? War ihm nicht klar, dass er damit andere Menschen schwer verletzen und sogar töten könnte? Auch beim mutmaßlichen Dreifachmörder von Langweid bleiben viele Fragen offen: Warum hatte er zur Waffe gegriffen? Wie konnten ihm die Sicherungen durchbrennen? Warum hatte er seine Opfer so kaltblütig hingerichtet? Hatte er jemals das Leid, für das er sorgt, vor Augen?