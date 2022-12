Lagerlechfeld hat seine Kirche wieder

Der Bischof weiht das "Zelt Gottes", wie die Kirche wegen ihres steilen Daches genannt wird, ein.

Eine Kirchweihe ist in diesen Zeiten etwas ganz Seltenes, wo doch viele Kirchen verkleinert oder sogar aufgelöst werden. Doch in Lagerlechfeld wurde keine neue Kirche gegründet.

Vielmehr wurde die vorübergehend als Baustelle geschlossene Filialkirche der katholischen Pfarrei Lechfeld im Obergeschoss des sanierten Gebäudes wieder als Gotteshaus "Sankt Martin" geweiht. Die Einweihungsfeier eröffnete der Augsburger Bischof Bertram Meier im Erdgeschoss. Wo früher die Kirche war, wird künftig ein Kunstdepot der Diözese entstehen. Der Bischof führte die feiernde Gemeinde zum Haupteingang und klopfte mit seinem Hirtenstab an das Tor. Dieses öffnete sich und die Gemeinde folgte dem Bischof mit seinen Konzelebranten über eine Treppe zum Eingangsrondell in den neu geschaffenen Kirchenraum.

Bischof Bertram Meier hält Predigt in Lagerlechfeld

So wie im Ritus der Altarweihe an fünf Stellen Weihrauch entzündet werde, sollten die Menschen in Lagerlechfeld auch zu "burning persons" werden und mit Feuer und Flamme für die christliche Botschaft einstehen, eingebettet in eine reiche Tradition und das weite Netz der Weltkirche. Dies werde in besonderem Maße durch die Reliquien symbolisiert, die ihre neue Ruhestätte im neuen Altar von St. Martin fänden: Zum einen des Kirchenpatrons Martin von Tours sowie des heiligen Papstes Clemens von Rom, die bereits in der Antike das Evangelium verkündet hätten, zum anderen aber auch des ugandischen Märtyrers Karl Lwanga und des 2006 im Alter von 15 Jahren verstorbenen Carlo Acutis als "Influencer für Jesus". "Durch die Einbettung in die Gemeinschaft der Heiligen wird deutlich: Sie machen keine schwäbische Kirchturmpolitik, sie wollen auf dem Lechfeld katholisch sein", betonte Bischof Bertram in seiner Predigt.

Bischof Betram Meier öffnet die Türe zur neuen Kirche mit seinem Hirtenstab. Foto: Hieronymus Schneider

Nachdem Bischof Bertram den Altar gesalbt hatte, verteilte er gemeinsam mit dem aus der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld stammenden Domkapitular Andreas Magg das Chrisamöl an zwölf im Kirchenraum verteilte Steine. Mit dieser Zeremonie wurde die Kirche symbolisch in die Tradition der Kirche aufgenommen, beginnend mit den zwölf Aposteln Jesu. An denselben Stellen wurden auch durch zwölf Gemeindemitglieder Kerzen entzündet, die ihre Flamme wiederum vom brennenden Weihrauch des Altarritus empfangen hatten. Im Anschluss wurde der Altar für die erste Eucharistie auf ihm vorbereitet. Nach der Eucharistiefeier wurde die Monstranz mit der Hostie als Gegenwart Jesu Christi im Tabernakel eingesetzt.

"Zelt Gottes" in Lagerlechfeld: Ein Zeichen für den Frieden

"Die Kirche St. Martin schafft eine Identität der Kirchengemeinde in dem zwischen zwei Kommunen geteilten Ortsteil und sie ist zukunftsorientiert", sagte Bischof Meier zur versammelten Gemeinde und den Gästen. Das Kreuz auf dem Altar übergab der evangelische Pfarrer Leander Sünkel an den Hausherrn, Pfarrer Thomas Demel, als Geschenk der Nachbargemeinde. Es ist eine Nachbildung des Nagelkreuzes von Coventry, zu deren weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft auch die Versöhnungskirche gehört. Es soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fliegerhorst Lechfeld als Zeichen für den Frieden dienen.

Am Ende des Festgottesdienstes fragte Bischof Bertram Meier ein Mädchen in der vordersten Reihe, ob es ihr zu lange gedauert habe. Das Mädchen antwortete herzerfrischend: "Nein, es war wunderschön." Das bestätigten auch alle Besucher beim Ausgang und dem anschließenden Sektempfang.