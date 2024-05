Ein Konzert in Erinnerung an einen besonderen Menschen

Die Schmuttertaler Musikanten ernennen beim Frühjahrskonzert den verstorbenen Walter Kleber zum Ehrenvorsitzenden. Die gespielte Musik war mit Gedanken an ihn verbunden.

Vielleicht glänzte am Konzertabend ein Stern ganz besonders am Himmel: Ganz unter dem Stern des im vergangenen Jahr verstorbenen Walter Kleber stand das Frühjahrskonzert der Schmuttertaler Musikanten im vollbesetzten Schlosshofsaal in Mickhausen. Viele liebevolle Geschichten, Gedanken und Anekdoten begleiteten die wunderbar dazu ausgesuchten Titel und erinnerten noch einmal an den Mickhauser. Am Ende des Konzerts wurde Walter Kleber posthum unter großem Applaus zum Ehrenvorsitzenden der Schmuttertaler Musikanten ernannt.

Walter Kleber starb 2023 überraschend. Foto: Sammlung Kleber



Vor zahlreichen Ehrengästen, Freunden und Besuchern zelebrierten die Schmuttertaler Musikanten in diesem Jahr ein bisher einzigartiges Konzert. Wie ein roter Faden zogen sich die Erinnerungen an den ehemaligen Schlagzeuger Walter Kleber, der vielleicht die Mickhauser Musik wie kein Zweiter prägte. „The way old friends do“ ist eine Abba-Hymne über die Freundschaft und das Eingangslied zeigte wohl genau, was Walter für seine Musiker war: ein Freund, der immer für sie da war. Bei der Anmoderation von Norbert Demmel wurde dies noch einmal sehr deutlich. Die Titel wurden perfekt von Dirigent Philipp Ramminger ausgesucht und arrangiert und zeigten einmal mehr, dass Blasmusik nicht nur volkstümlich, sondern auch richtig modern sein kann. So kam bei der Titelmelodie von „Game of Thrones“ oder dem Peter-Maffay-Klassiker „Nessaja“ durchaus Gänsehautstimmung auf. Selbstverständlich brillierte die Kapelle auch bei den Polka- und Marschklassikern und heimste verdient den Applaus des Publikums ein.

Vor der Pause durfte der Vizepräsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Andreas Rest das langjährige Engagement einiger Musiker ehren. Für zehn Jahre wurde Manuel Rößle, für 15 Jahre Patrizia Ramminger und Simon Reiter sowie für 20 Jahre Carola Maier ausgezeichnet.

Klebers Lieblingslied "Von guten Mächten wunderbar geborgen"

Mit bekannten böhmischen Polkas und Allgäuer Walzern wie beispielsweise „Das böhmische Herz“ oder Kurt Gäbles „Allgäuland“ ging es weiter. Auch Lieblingslieder von Walter Kleber durften nicht fehlen und hier ging das bekannte Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ den Zuhörern sehr zu Herzen. Es war das letzte Gedicht, das von Dietrich Bonhoeffer überliefert und von Siegfried Fietz vertont wurde.

Verstorbener als Ehrenvorsitzender

Als Höhepunkt hielt Vorsitzender Georg Reiter eine kleine Laudatio auf den Verstorbenen und ernannte ihn dann unter großem Beifall zum Ehrenvorsitzenden: „Ohne ihn wäre der Musikverein Mickhausen, besser gesagt seine Schmuttertaler Musikanten, heute nicht dort, wo sie sind. Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten ein kleines Zeichen setzen, das verdeutlicht, welchen Einfluss Walters Schaffen auf uns alle hatte. Nichts wäre mir lieber gewesen, als ihm heute Abend diese Auszeichnung persönlich verleihen zu können.“ Emotional überreichte Georg Reiter anschließend Klebers Ehefrau Rita einen Gedenkstein als Symbol der Wertschätzung und Erinnerung. Passend dazu erfolgte darauf die Polka „Alte Freunde“. Philipp Ramminger trug abschließend zwei nachdenkliche Gedichte vor, ehe nach zwei Zugaben dieses besondere Konzert endete.

