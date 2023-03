Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Erste Planstraße für die Nebenerwerbssiedlung Untermeitingen

Plus Der Untermeitinger Gemeinderat hat den Bau der Planstraße Nord beschlossen. Was das für die Siedlung bedeutet.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Der Grundstein für die erste Planstraße in der Nebenerwerbssiedlung ist gelegt: In der Untermeitinger Gemeinderatssitzung wurde jetzt das Aufstellungsverfahren abgeschlossen. Damit ist der Bebauungsplan für die Planstraße Nord rechtskräftig. Sie soll eine von drei Planstraßen werden, die in die Siedlung gezogen werden, um das Gebiet zu erschließen und die großen Grundstücke besser befahren und teilen zu können. Dass es so weit kommt, war lange nicht klar - denn das Vorhaben sorgte in der Vergangenheit für ziemlich viel Kontroverse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen