Landkreis Augsburg

vor 28 Min.

Freinacht: Der Trend geht zu Mülltonne und Anhänger

Plus Der erste Tag im Mai ist bekanntlich der Tag der Arbeit. Für die Dorfjugend beginnt in vielen Orten die Arbeit aber schon in der Freinacht. Vieles, das herumliegt, muss schließlich zum Maibaum transportiert werden.

Von Elmar Knöchel

Vielleicht waren die Dörfer und Gemeinden im südlichen Landkreis in diesem Jahr aufgeräumter als früher. Unter den Maibäumen fanden sich jedenfalls wesentlich weniger Dinge als noch im Jahr zuvor. Vielleicht lag es aber auch am schönen Wetter, das die Jugendlichen eher zum Feiern nutzten, als für die harte Arbeit des "Sachen verziehens". Oder der Einfallsreichtum hat nachgelassen. So ist ein deutlicher Trend auszumachen, dass hauptsächlich leicht bewegliche Gegenstände unter die Maibäume transportiert wurden. Den absoluten Spitzenreiter der verzogenen Gegenstände stellten in diesem Jahr die Mülltonnen. Oft standen sie in Reih und Glied am Dorfplatz. Dicht gefolgt von Anhängern in allen Variationen. Kaum ein Maibaum im südlichen Augsburger Land, unter dem nicht mindestens ein Anhänger geparkt war.

In Waldberg fand sich ein kleines Warenlager unter dem Maibaum

Aber es gab natürlich auch Ausnahmen. Wie in Waldberg. Dort war am Maibaum ein regelrechter BayWa-Markt zu finden. Landwirtschaftliches Gerät, ein Traktoranhänger und natürlich noch ein PKW-Anhänger waren dort geparkt. Dazu kamen ein Photovoltaik-Modul und eine Satellitenschüssel. Es stellt sich die Frage, lagen die einfach nur herum oder wurden sie tatsächlich von einem Dach abmontiert? - Gab es im letzten Jahr in Konradshofen noch größeres Diebesgut, wie zum Beispiel ein komplettes Trampolin, zu bewundern, waren diesmal eher kleinere Sachen wie Fahrräder, die obligatorischen Mülltonnen und Blumenkästen das bevorzugte Diebesgut.

