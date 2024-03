Jetzt ist noch Zeit für den Waldumbau

Waldbesitzer erwartet ein schwieriges Jahr. Sie sollten dringend den Waldumbau in Angriff nehmen, meint Autor Maximilian Czysz.

Vielen Waldbesitzern wird angst und bange, wenn sie an Buchdrucker und Kupferstecher denken. Die Borkenkäfer könnten in diesem Jahr hervorragende Bedingungen vorfinden, um sich noch stärker zu vermehren. Denn überall in den Wäldern des Augsburger Lands finden sich noch abgebrochene und entwurzelte Bäume, die im vergangenen Jahr Sturm oder Schnee nicht standhalten konnten. Um die drohenden Schäden gering zu halten, muss das Bruchholz dringend aus den Wäldern.

Vielleicht gibt die drohende Kalamität noch mehr Waldbesitzern den Anstoß, den Waldumbau in Angriff zu nehmen. Noch ist die Zeit dafür – schwierig wird's, wenn sich plötzlich im Wald wie in Nordbayern ein Desaster abspielt. Im Frankenwald haben die fortschreitende Klimakrise und die Borkenkäfer eine klaffende Wunde in die Wälder geschlagen. Die lässt sich nur schwer verarzten – bis sie verheilt ist, könnten Jahrzehnte vergehen.