Kennen Sie Punxsutawney Phil?

Der 2. Februar ist ein besonderer Tag. Das liegt aber nicht nur an einem Murmeltier aus Amerika, weiß Autor Maximilian Czysz.

„Punxsutawney Phil“ heißt das Murmeltier, das in den USA am Morgen des 2. Februar angeblich voraussagen kann, ob der Winter weitere sechs Wochen bleibt oder mit einem frühen Frühlingsbeginn zu rechnen ist. Bekannt wurde „Punxsutawney Phil“ durch den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" mit Bill Murray. Einen "Punxsutawney Phil" gibt es im Augsburger Land nicht. Dafür beschäftigen sich Bauernregeln mit dem Wetter der nächsten Wochen. Eine besagt: "Lichtmess trüb ist dem Bauern lieb; ist Lichtmess aber licht, weicht der Winter nicht."

Wichtiger Tag in der Landwirtschaft

Für die Landwirtschaft hatte Lichtmess früher noch eine weitere Bedeutung. Knechte und Mägde erhielten am 2. Februar ihren Jahreslohn und konnten sich bei ihrem Arbeitgeber per Handschlag für ein weiteres Jahr verpflichten. Oder aber den Dienstherrn wechseln. In jedem Fall hatten sie bis 5. Februar (Agatha) freie Zeit. Wer das vertraglich gesicherte Nichtstun. in die Gegenwart einbauen möchte - daraus wird nichts. Denn spätestens am 2. Februar muss der Christbaum aus der Wohnung. Mit Mariä Lichtmess endet die 40-tägige Weihnachtszeit.