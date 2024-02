Kreisfinanzen: Eine gute Nachricht und ein großes Fragezeichen

Plus Der Landkreis Augsburg kann sein Haushaltsloch stopfen. Doch der Sparkurs wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Wenn demnächst der aktuelle Haushalt für den Landkreis beschlossen wird, dürften die Redebeiträge der Fraktionsvorsitzenden kürzer ausfallen. Denn im Vorfeld wurde so viel über das Zahlenwerk gesprochen wie selten. Der Grund war ein enormes Haushaltsloch, das gestopft werden muss.

36,6 Millionen Euro betrug der Fehlbetrag, der sich rechnerisch durch neue Kredite und Rücklagen auf knapp elf Millionen Euro drücken ließ. Ein fraktionsübergreifender Arbeitskreis, der sich den Themen Haushalt und Finanzen widmete und widmet, trug gemeinsam mit der Verwaltung Sparvorschläge zusammen und stellte zudem die zahlreichen freiwilligen Leistungen des Landkreises auf den Prüfstand. Während der langatmigen Suche nach Einsparmöglichkeiten wurde der Bezirk zu einem Retter in der Not: Der Bezirkstag beschloss eine Senkung der Umlage für 2024 um eineinhalb Punkte. Für den Landkreis bedeutet das: Er spart sich rund 5,7 Millionen Euro ein. Mit der Umlage, die alle Landkreise entrichten müssen, wird der Bezirkshaushalt nach Abzug der staatlichen Ausgleichszahlungen und der eigenen Einnahmen finanziert.