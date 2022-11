Landkreis Augsburg, Lechfeld

vor 49 Min.

Es dröhnt am Himmel: Eurofighter heben zum Nachtflugbetrieb ab

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

In dieser und in der nächsten Woche sind die Kampflugzeuge aus Neuburg auch am Abend in der Luft.

Am Abend wird am Himmel wieder lauter: Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg hat derzeit Nachtflugbetrieb. Der Fliegende Kampfverband der Luftwaffe startet mit seinen Eurofightern in dieser und in der nächsten Woche am frühen Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr sowie am Abend zwischen 19 und 20 Uhr. Die morgendliche Runde entfällt, teilt das Geschwader auf Anfrage mit. Ein größeres Flugaufkommen oder besondere Übungen würden derzeit nicht stattfinden. Das Lech wird auch als Audsweichflugplatz genutzt Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 nutzt das Lechfeld immer wieder als Ausweichflugplatz. Im Oktober starteten und landeten Tornados der italienischen Luftwaffe aus dem italienischen Ghedi (Lombardei) auf dem Lechfeld.

Themen folgen