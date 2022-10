Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Mehr Kunden, weniger Spenden: So geht es den Tafeln im südlichen Landkreis

Plus Die Tafeln bekommen immer mehr Kundschaft. Das stellt die Helfer und Helferinnen vor Herausforderungen. Denn gleichzeitig kommen weniger Lebensmittel bei ihnen an.

Inflation, hohe Energiepreise und der Krieg in der Ukraine machen sich auch im südlichen Landkreis Augsburg deutlich bemerkbar. Die Tafeln in der Region bemerken seit Monaten einen deutlichen Zuwachs. Nicht nur, dass immer mehr Kunden das Angebot der ehrenamtlichen Lebensmittelretter in Anspruch nehmen, teilweise geben auch Supermärkte weniger Lebensmittel ab.

