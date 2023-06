Landkreis Augsburg

Special Olympics: So verbringen die Gäste aus Mali die Zeit im Landkreis

Das gemeinsame Bemalen einer Sitzbank war ebenfalls Teil des Programms, an dem sich die Delegation aus Mali gerne beteiligte.

Plus Die Delegation aus Mali ist da. Vier Tage wird sie sich im Augsburger Land auf die Special Olympics in Berlin vorbereiten - und die Region kennenlernen.

Von Anna Mohl

22 Sportlerinnen und Sportler aus Mali sind seit Montagabend im Lande. Sie kommen für die Special Olympic World Games nach Deutschland, die ab Samstag in Berlin stattfinden. Doch vorher sind sie im Augsburger Land, um sich hier vorzubereiten, die Gegend kennenzulernen und Begegnungen zu schaffen. Der Landkreis ist Gastgeber ("Host Town") - und hat sich für die Gäste ein sorgfältig zusammengestelltes Programm ausgedacht. Der inklusive Gedanke dahinter findet sich an vielen Ecken - nicht zuletzt bei der Unterbringung im Kloster und Hotel Holzen.

Der Landkreis hat für die Gäste aus Mali viel geplant

Viel Zeit zur Erholung dürften die Gäste nicht gehabt haben, denn das Programm der Delegation ist straff: Am Dienstagvormittag waren Trainingseinheiten bei der Spielvereinigung Auerbach/Streitheim angesetzt - die Wahl des Vereins wurde aufgrund seiner Leichtathletikabteilung getroffen. Denn die Sportlerinnen und Sportler aus Mali bestehen aus einer Frauen-Basketballmannschaft und einem Leichtathletikteam. Doch neben sportlicher Vorbereitung stehen vor allem auch die Themen Inklusion, interkultureller Austausch und Begegnung im Vordergrund. Unter Inklusion versteht man, dass Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an in allen Lebensbereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben.

