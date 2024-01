Langenneufnach

vor 50 Min.

Baumbestattungen sollen auch in Langenneufnach möglich sein

Urnen sollen in Langenneufnach auch an Bäumen in den Boden gelassen werden.

Plus Künftig können Urnen nicht nur in Gräbern auf dem Friedhof bestattet werden.

Von Karin Marz

Auf dem gemeindlichen Friedhof in Langenneufnach soll es künftig die Möglichkeit für Baumbestattungen geben. Drei Bäume wurden hierfür bereits gepflanzt, und vorgesehen ist momentan, dass an einem der Bäume Platz für insgesamt zwölf Urnen entstehen.

Dafür werden rund um den Baum sogenannte Urnenrohre in die Erde eingelassen, in der dann jeweils zwei Urnen Platz haben. Während der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte Bürgermeister Gerald Eichinger ein Musterbeispiel für eine bodenebene Urnenabschlussplatte. Geeinigt haben sich die Gemeinderäte, dass für alle Urnengräber jeweils eine einheitliche Abschlussplatte mit dem Motiv „Lebensbaum“ angeschafft werden soll. Hierauf können dann die Gravuren mit den Namen der Verstorbenen in jeweils gleicher Schriftgröße und Schriftart angebracht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll aufgrund der neuen Bestattungsform die Friedhofssatzung geändert werden.

