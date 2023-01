Das Ehrenamt wird in Langenneufnach besonders gewürdigt

Beim Neujahrsempfang gibtes nicht nur Auszeichnungen für das Ehrenamt, sondern auch für sportliche Erfolge zu feiern.

In größerem Rahmen als die Jahre zuvor fand der Neujahrsempfang in Langenneufnach statt, zu dem die Gemeinde gemeinsam mit der Pfarrei eingeladen hatte.

Nicht wie bisher in der Pausenhalle, sondern in der Turnhalle fand die Veranstaltung statt. Unter den Gästen waren auch etliche Neubürger. Immerhin hatte Bürgermeister Gerald Eichinger knapp 300 Neu-Langenneufnacher eingeladen. Neben seinem Rück- und einem kleinen Ausblick über anstehende Projekte ging Eichinger auf die künftigen Aufgaben ein, mit denen sich die Gemeinde beschäftigen muss. Dazu zählen die Fragen, wie künftige Wohn- und Bauformen aussehen werden und welche Energieträger sinnvoll eingesetzt werden können. Eichinger appellierte auch an die Gäste, sich nicht nur die negativen Nachrichten, sondern auch die guten Meldungen zu eigen zu machen und meinte: „Sie alle, die sich in unserem Dorf engagieren, sind eine gute Nachricht und ein Plus für unser Zusammenleben.“

Bürgermedaille für Dieter Weigl

Deshalb hob Eichinger gemeinsam mit seinen Stellvertretern Franz Wenninger sowie Walter Knoll auch viele Langenneufnacher hervor, die sich ehrenamtlich engagieren. Und die Liste der Auszeichnungen war lang, die Eichinger wegen der Corona-Einschränkungen als "Ehrungsstau" bezeichnete: Eine besondere Auszeichnung erhielt Dieter Weigl, der sich seit 35 Jahren als Jugendleiter in der Tischtennisabteilung einsetzt und deshalb die Bürgermedaille in Gold erhielt.

Für ihre langjährige Tätigkeit wurden Klaus Bronner als Vorsitzender der Feuerwehr, Irma Maidorn als Übungs- und Abteilungsleiterin sowie Beisitzerin im Sportverein sowie Eva Eisenschmid-Strobel als Ortsbäuerin mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet. Nachträglich erhalten Klaus Brecheisen (Feuerwehrkommandant und Gemeinderat) sowie Wolfgang Knoll (Gemeinderat und Dritter Bürgermeister) dieselben Auszeichnungen, da sie beim Neujahresempfang nicht anwesend sein konnten.

Die Bürgermedaille in Bronze konnte Eichinger schließlich an Margit Deuringer (Pfarrgemeinderätin und Pressewart Sportverein), an Michael Egger (Mitglied Vorstand und Vorsitzender im Musikverein sowie Gemeinderat), an Ursula Paun (Schriftführerin und Kassiererin Musikverein sowie Gemeinderätin), an Beate Renz (Jugendleiterin Sportverein) sowie an Albert Rohrer (Sportleiter und Vorsitzender Schützenverein sowie Gemeinderat) überreichen.

Sportliche Erfolge

Nicht nur ehrenamtliches Engagement, sondern auch sportliche Erfolge wurden während des Empfangs ausgezeichnet. Für den Aufstieg in die Bezirksoberliga Schwaben Nord nahmen für die Damenmannschaft der Tischtennisabteilung Lisa Jochum sowie Veronika Kast die Auszeichnung in Form von Urkunden, einer Medaille und eines Geldgeschenks entgegen. Den gleichen sportlichen Erfolg erzielte die Jungenmannschaft der Tischtennisabteilung. Daniel Ertel, Michael Riedler sowie Dominik Zimmer nahmen die gleiche Auszeichnung entgegen.

Auch Pfarrer Andreas Schmid lobte das große Angebot in Langenneufnach, dankte allen, die sich hierfür einsetzen und freute sich, dass Kirche und Glauben im Ort einen hohen Stellenwert haben. Eingeladen war auch Landtagsabgeordnete Carolina Trautner, die in ihrer Rede die Gäste ermutigte, die derzeitigen Probleme gemeinsam und mit Mut und Zuversicht in Angriff zu nehmen. Mit Sekt und Häppchen versorgten schließlich die Jugendlichen des Schützenvereins die Gäste. Als Dank dafür überreichte Eichinger einen Beitrag zur Vereinskasse.