Eine App soll den Austausch zwischen Gemeinde und Jugendlichen stärken

Die Gemeinde Langenneufnach will per App den Austausch mit Jugendlichen fördern. Was genau geplant ist.

Für Jugendliche soll es künftig in Langenneufnach eine Gemeinde-App geben. Ausschlaggebend dafür ist die kürzlich erhaltene Auszeichnung „Gütesiegel Heimatdorf 2023“ und das damit verbundene Preisgeld, für das die Gemeinde drei Projektideen entwickelt hatte. Eine davon ist die geplante Gemeinde-App für Smartphones und Tablets, die Matthias Baumgartner von der Werbeagentur Baumkrone aus Kleinaitingen entwickelt hatte und während der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte.

Als großen Vorteil einer App gegenüber der vorhandenen gemeindlichen Internetseite nannte Baumgartner die zweiseitige Kommunikation zwischen Gemeinde und Jugendlichen als auch die Möglichkeit, an die Nutzer Push-up-Nachrichten zu versenden. „Wir gehen davon aus, dass mit dieser App Jugendliche weitaus besser erreicht werden können als bisher“, so Baumgartner. In dieser Anwendungssoftware gibt es unterschiedliche Rubriken, unter anderem für aktuelle Nachrichten aus der Gemeinde und den Vereinen, einen Bürgerservice mit Rathausinformationen und Infos zu den Vereinen. Für die Gemeinde soll es auch möglich sein, in der App Umfragen an die Jugendlichen zu aktuellen Themen zu starten und Feedback einzuholen. Zudem können Jugendlichen Wünsche und Verbesserungsvorschläge entweder anonym oder namentlich über die App an die Gemeinde einreichen. Auch der Spaßfaktor soll mittels eines Handyspiels über Langenneufnach nicht zu kurz kommen.

Auch Jugendliche aus Langenneufnach werden bei der App-Entwicklung einbezogen

Bürgermeister Gerald Eichinger betonte, dass für die Entwicklung der Gemeinde-App auch Jugendliche aus Langenneufnach miteinbezogen werden. Wichtig ist ihm auch, dass durch die App die Jugendabteilungen der Vereine künftig mehr Möglichkeiten zur Veröffentlichung bekommen. „Wir haben das Preisgeld erhalten und nun wollen wir gemeinsam mit den Jugendlichen diese Idee für eine Gemeinde-App auch umsetzen.“ Etliche Fragen aus dem Gemeinderat konnte Baumgartner ebenso beantworten. Als Zeitplan bis zum Start der App nannte er sechs bis acht Wochen, da die Vorarbeiten bereits erledigt seien. Für die Einrichtung dieser Gemeinde-App fallen einmalige Kosten von 4300 Euro sowie für die laufende Pflege monatlich zwischen 200 bis 250 Euro an. Baumgartner meinte, dass es auch möglich sei, mehreren Personen die Berechtigung zu erteilen, um Informationen vor Veröffentlichung zu prüfen und in der App bereitzustellen. Hierzu könnten Mitarbeiter aus dem Rathaus in Frage kommen. Möglich wäre es auch, weitere Dienstleistungen wie Fahrpläne in die App zu integrieren. Während der nächsten Sitzung soll im Gemeinderat die Entscheidung fallen, ob die App in dieser Form umgesetzt wird.

Ein weiteres Thema war der Zuschussantrag des Musikvereins zur Anschaffung von vier Trompeten und einer Tuba für die Bläserklassen an der Grundschule, die in Zusammenarbeit mit dem Musikverein unterrichtet werden. Zweite Vorsitzende Rosi Haas erläuterte, dass das Interesse der Kinder an dem musikalischen Angebot des Musikvereins sehr groß sei und mittlerweile nicht mehr allen Kindern ein Instrument für den Unterricht in den Bläserklassen zur Verfügung gestellt werden könne. Beim Start vor 13 Jahren hatte die Gemeinde für diesen Unterricht an der Grundschule gut 20 Instrumente angeschafft und die Kosten übernommen. Im Gemeinderat gab es allerdings unterschiedliche Meinungen dazu, in welcher Höhe sich die Gemeinde nun an den Anschaffungskosten weiterer Instrumente beteiligen soll. Mit sechs zu zwei Stimmen fiel schließlich der Beschluss, dass die Gemeinde die Hälfte der Kosten in Höhe von 2.800 Euro übernimmt.

Abschließend informierte Eichinger, dass die Gemeinde von ihrem Wiederkaufsrecht gegenüber Grundstücksbesitzern, die ihre Bauverpflichtung nicht erfüllt habt, Gebrauch machen wird.