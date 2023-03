Viel Applaus für ein Frühlingskonzert nach langer Pause

Die Musikkapelle in Langenneufnach bekommt bei ihrem Frühlingskonzert viel Applaus. Ältere Musiker unterstützen aktiv den Nachwuchs.

Nichts verlernt haben die Musiker und Musikerinnen in Langenneufnach. Vor vier Jahren fand das letzte Frühjahrskonzert statt. Heuer durfte die Blaskapelle wieder auf der Bühne in der Schulturnhalle spielen und das Publikum begeistern.

Gut gelaunt waren daher die Musiker nach dem Konzert und berichteten, dass ihnen nach der langen Zwangspause zwar ein wenig die Routine sowohl beim Aufbau als auch beim Spielen gefehlt habe. Aber nichtsdestotrotz habe alles gut geklappt und sie hätten viel Spaß während des Konzerts gehabt. Dankbar ist auch Vorsitzender Michael Egger, dass keiner der Musikerkollegen wegen der Corona-Pause aufgehört hat und somit alle Register gut besetzt waren.

Das bunte Programm der Langenneufnacher

Das Programm, das Dirigentin Christina Hampp und auch die Musiker ausgesucht hatten, war bunt gemischt. Eröffnet haben die Musiker das Konzert mit dem Stück "Graf Zeppelin" und neben "Futuro 2000", "Cataluna" und "Instant Concert" waren "The New Village" und das Stück "Tanz der Vampire" aus dem gleichnamigen Musical die Höhepunkte des Abends. Gute Stimmung und ein Flair aus den 1980er-Jahren verbreitete die Kapelle schließlich mit ihrer "Kulttour", und mit "The Olympic Spirit" und "The Sound of Silence" endete der Programmteil der Stammkapelle.

Junge und ältere Musiker spielen gemeinsam

Ein wenig verwundert die Augen gerieben hat sich dann manch ein Besucher, als auf der Bühne die Jugendkapelle Platz genommen hatte. Zwischen den Jugendlichen saßen nämlich auch einige ältere Musiker. Dirigentin Roswitha Haas klärte die Gäste auf und erzählte, dass diese sich entschlossen hätten, zusätzlich ein weiteres Instrument zu erlernen. Und daher müssten sie genauso wie die Jugendlichen erst mal in der Jugendkapelle anfangen zu spielen, sagte Haas und schmunzelte. Diese Verstärkung kam auch den Jugendlichen zugute, denn wegen der Corona-Pause waren etliche Jugendliche ausgetreten. Gekonnt spielten die jüngeren und auch die älteren Musiker gemeinsam die Stücke "The Rainbow Connection", "May It Be", "Touch the Pond" und "Zauberland". Zum Abschluss des Konzerts gab es zwei Zugaben und langen Applaus.

