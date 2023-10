In Langenneufnach steigen die Abwassergebühren.

Künftig werden 63 Cent mehr fällig. Bislang war die Verbrauchsgebühr laut einer Expertin offenbar zu niedrig angesetzt.

Abwasser wird in Langenneufnach teuer: Grundlage für diese Entscheidung des Gemeinderats ist die Kalkulation vom Büro kdbpeter aus Augsburg. Ulrike Peter stellte sie während der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

Kanalgebühren sind regelmäßig auf dem Prüfstand

Sie erklärte, dass Kommunen in regelmäßigen Abständen die Kanalgebühren und -beiträge neu kalkulieren müssen, da die Entwässerungseinrichtung kostendeckend sein muss und daher alle Kosten auf die Grundstücksbesitzer umgelegt werden müssen. Demnach beträgt die neue Verbrauchsgebühr für Abwasser 3,05 Euro pro Kubikmeter, bisher waren es 2,42 Euro. Neu kalkuliert wurden durch das Fachbüro auch die Grundstücksflächen- sowie die Geschossflächenbeiträge. Der Grundstücksflächenbeitrag ist zwar ebenso gestiegen und zwar von 1,65 auf 2,06 Euro pro Quadratmeter, verringert hat sich allerdings der Geschossflächenbeitrag. Dieser sinkt künftig von 12,84 auf 11,27 Euro pro Quadratmeter.

Verbrauchsgebühren bisher zu niedrig

Ergeben haben sich diese neuen Beträge wegen des so genannten Herstellungsaufwandes, der alle Kosten für die Beseitigung von Schmutzwasser sowie Regenwasser von Straßen und Grundstücken beinhaltet und laut Peter rund 10,5 Millionen Euro beträgt. Diese Summe setzt sich aus den Kosten bis zum Jahr 2021 als auch für die Kosten bis zum Jahr 2024 zusammen. Hierbei zeigte sich, so die Expertin, dass die Verbrauchsgebühr bisher zu niedrig war und somit für die Gemeinde eine Unterdeckung entstanden ist. Bürgermeister Gerald Eichinger meinte, dass die Gebühren moderat gestiegen sind und diese im Vergleich zu den anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Stauden nicht am teuersten sind. „Unser Entschluss zur Erhöhung betrifft nicht nur die Bürger, sondern genauso uns alle im Gemeinderat.“

Um zehn Jahre hatten die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung anschließend den Pachtvertrag mit dem Schützenverein Hubertus für das Grundstück, auf dem sein Vereinsheim steht, verlängert. Der Schützenverein bat darum, damit Zuschussgelder für die Errichtung einer elektronischen Schießanlage gewährt werden können.

