Langenneufnach will kein Schmutzwasser aus Walkertshofen

Walkertshofen will Schmutzwasser in den Kanal von Langenneufnach einleiten. Warum der Gemeinderat dem eine Abfuhr erteilt.

Darf die Nachbargemeinde Walkertshofen ihr Schmutzwasser in das Kanalsystem von Langenneufnach einleiten? Grund für die Diskussion war die Anfrage der Gemeinde Walkertshofen, deren Kläranlage sanierungsbedürftig ist.

Constantin Vogg vom gleichnamigen Ingenieurbüro erläuterte während der jüngsten Gemeinderatssitzung in Langenneufnach, dass dies zwar grundsätzlich möglich wäre, aber es aus seiner Sicht schwierig umsetzbar und finanziell kaum abschätzbar sei. Der Knackpunkt an der Sache ist nämlich, dass die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Regenwasser in die Neufnach erst heuer für die Gemeinde Langenneufnach verlängert wurde. Die Gemeinde allerdings hatte die Auflage bekommen, etliche Baumaßnahmen in den nächsten vier Jahren abzuschließen, die die Gemeinde circa 750.000 Euro kosten werden. "Sollte die Gemeinde Walkertshofen nun an das Kanalsystem angeschlossen werden, muss die gesamte wasserrechtliche Erlaubnis neu beantragt werden, was sehr langwierig ist. Zudem sind weitreichende bauliche Maßnahmen im Kanalsystem nötig", erklärte Vogg.

Langenneufnach ist an Fischacher Kläranlage angeschlossen

Er schätzt, dass bei einer Einleitung durch Walkertshofen das doppelte Volumen an Schmutzwasser anfalle. Derzeit sei zwar die Hauptleitung des Kanalsystems in Langenneufnach grob geschätzt nur zu 70 Prozent ausgelastet, aber alle anderen Leitungen bereits zu 100 Prozent. Zusätzlich müsste noch geklärt werden, ob der Stauraum vor der Pumpstation nach Fischach ausreiche und welche Durchflussmenge möglich sei. Denn Langenneufnach verfügt über keine eigene Kläranlage, sondern ist an die Kläranlage in Fischach angeschlossen. Aber auch hier gibt es noch offene Fragen, da noch nicht sicher ist, ob überhaupt die Kläranlage der Marktgemeinde Fischach über genügend Kapazitäten verfügt, das Schmutzwasser von Walkertshofen mit zu reinigen.

Diese offenen Punkte führten anschließend zu einer Diskussion im Gemeinderat, an der sich auch Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl und ihr Stellvertreter Hans Blumenhofer aus Walkertshofen beteiligen durften. Jungwirth-Karl kritisierte die fehlende Berechnung darüber, wie viel Wasser eingeleitet werden dürfe. Für sie seien die Fakten noch nicht beschlussreif. Einige Räte aus Langenneufnach schlossen sich dieser Meinung an. Andere wiederum sprachen sich für eine sofortige Abstimmung aus, damit Walkertshofen weiter planen könne und nicht unnötig Kosten für ein Gutachten ausgeben müsse.

Druckleitung an Langenneufnach vorbei?

Langenneufnachs Bürgermeister Gerald Eichinger und weitere Gemeinderäte waren der Meinung, dass das Kanalsystem in erster Linie für die bestehenden als auch für künftige Anschlüsse in Langenneufnach ausreichend sein müsste. Zudem sollen die bereits vorhandenen Auflagen aus der wasserrechtlichen Erlaubnis und die Planungen für die Kanalsanierung weitergeführt werden. Vogg empfahl schließlich der Gemeinde Walkertshofen, über eine separate Druckleitung nach Fischach nachzudenken. Dadurch würde die wasserrechtliche Erlaubnis für Langenneufnach nicht beeinträchtigt.

Trotz unterschiedlicher Meinungen im Gemeinderat fiel die anschließende Abstimmung eindeutig aus. Bis auf einen Gemeinderat stimmten alle Räte dagegen, dass die Gemeinde Walkertshofen ihr Schmutzwasser in das Kanalsystem der Gemeinde Langenneufnach einleiten darf. Daher wurde dieser Antrag abgelehnt.