Unfall beim Überholen: Jugendlicher leicht verletzt

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Mittwoch in der Raiffeisenstraße in Langenneufnach. Der 16 Jahre alte Fahrer eines 125er-Motorrads wollte ein Auto überholen, bemerkte aber nicht, dass die Fahrerin nach links abbiegen wollte. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichtere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach Schätzungen der Polizei beträgt der Sachschaden 2600 Euro. (AZ)