Betrunkener E-Roller-Fahrer rammt Auto in Langerringen

Ein 45-jähriger E-Roller-Fahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er gegen ein Auto fuhr. Bei dem Unfall in Langerringen wurde niemand verletzt.

Ein offenbar betrunkener E-Roller-Fahrer hat am Sonntag in der Augsburger Straße in Langerringen einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der E-Roller-Fahrer deutlich alkoholisiert. Ein Autofahrer, der gegen 20 Uhr nach links in den Mitterfeldweg abbiegen wollte, bemerkte den auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung fahrenden 45-jährigen Rollerfahrer und hielt an, um ihn durchfahren zu lassen.

Der Rollerfahrer erschrak aber vermutlich und verlor die Kontrolle über den Roller. Er fuhr seitlich in das bereits stehende Auto, obwohl eine Querung des Einmündungsbereichs in gerader Fahrt möglich gewesen wäre. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten auf, dass der 45-jährige nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille, sodass der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. (AZ)