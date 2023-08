Langerringen

Das Dorfwirtshaus wird neu belebt

Plus Ab September übernehmen Stefan und Michal Koscak das Deutsche Haus in Langerringen als Steakhouse mit bayerischer Küche.

Von Hieronymus Schneider

Eine erfreuliche Meldung in Zeiten des Wirtshaussterbens. Das traditionelle "Deutsche Haus" in Langerringen bleibt als Wirtshaus mitten im Dorf erhalten. Am ersten September wird es nach einem Pächterwechsel und vierwöchiger Schließung wieder eröffnet.

Die Wirte Stefan und Michal Koscak sind in Langerringen bereits gut bekannt. Seit Oktober betreiben sie das "Wirtshäusl" als Steakhouse und haben es gleich zu einem vielbesuchten Geheimtipp gemacht. Nun wollen sie ihr Steakhouse-Konzept in das größere Gasthaus übernehmen und es dazu noch mit bayerischer Küche und einigen böhmischen Spezialitäten erweitern. Im Familienbetrieb wollen sie auch das Wirtshäusl weiterhin als "kleine Kneipe" betreiben. Die Familie Koscak stammt aus der Hohen Tatra in der Slowakei und hat seit 2009 schon Gastronomiebetriebe am Chiemsee und an der Therme Bad Wörishofen geführt. Von der Qualität ihrer Küche mit regionalen Produkten haben sich viele Langerringer schon überzeugt.

