Die "ASM 13 Musikanten" meistern ihre zweite Premiere

Bei ihrem ersten eigenständigen Konzert überzeugen die ASM 13 Musikanten mit traditioneller Blasmusik. Dabei wurde auch ein besonders Stück vorgetragen.

Kann ein aus Orchester, zusammengestellt aus rund 20 Musikern aus mehr als zehn Vereinen innerhalb weniger Wochen ein Konzert auf die Beine stellen, dass die Gäste gut unterhält? Diese Frage stellten sich viele der Besucher des Auftritts der "ASM 13 Musikanten" am Wochenende im Langerringer Gemeindehaus. Ein bunter Haufen Musiker hat sich genau dieser Aufgabe gestellt - und er hat sie gemeistert. Sechs Gesamt- und zwei Registerproben benötigte Dirigent Andreas Rest, um sein Orchester auf den Auftritt in Langerringen vorzubereiten. Dieser war auch - nach dem ersten Auftritt im Vorjahr - eine weitere Premiere. Denn die "ASM 13 Musikanten" stemmten bei ihrem zweiten Konzert gleich ein komplettes Konzert.

Polka, Marsch und Walzer auf hohem Niveau

Zum Einstieg gab es Alexander Pflugers Marsch "Neue Welt", eine Vertonung der Neuentdeckung Neuseelands. Doch dieses Stück war nur einer von mehreren Höhepunkten im Programm. Auch die durchaus anspruchsvolle "Hochzeitskutschen Polka" sorgte für lang anhaltenden Applaus des Publikums. Eine Besonderheit stellte der Walzer "Ad finem fidelis" dar. Für das Stück sind noch keine Noten im Handel erhältlich, aber über die Kontakte von Dirigent Andreas Rest haben die "ASM 13 Musikanten" diese bekommen und sind somit die einzigen Musiker, die neben der berühmten "Blaskapelle Ceska" darauf zurückgreifen konnten.

Nach der Pause starteten die Musiker mit dem prächtigen Quadriga Marsch in den zweiten Teil des Abends. Nicht fehlen durfte an einem solchen Abend ein Stück Kurt Pascher. Bei "Zwei böhmische Schlawiner" des Adelsrieders gab es obenauf auch noch Solis vom Flügel- und Tenorhorn. Weiter ging es mit gut ausgewählten und vor allem toll vorgetragenen Stücken in Richtung Zugabe. Bei der zeigten die Musiker, dass sie nicht nur ihr Instrument beherrschen. Denn bei der Zugabe-Polka "Dem Land Tirol die Treue" zeigten sie auch ihre Gesangsfähigkeiten. Einhergehend mit dem Schlussapplaus gab es auch das Versprechen, auch im kommenden Jahr wieder ein Konzert in Langerringen zu geben.