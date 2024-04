Langerringen

12:00 Uhr

Langerringer Gallusspatzen treten wieder zur 72-Stunden-Aktion an

Plus Der Kinder- und Jugendchor der Langeringer Pfarrei will die Welt am kommenden Wochenende ein bisschen besser machen. Der Fokus liegt auf Menschen im Altenheim.

Von Hieronymus Schneider

Die Gallusspatzen, der Kinder- und Jugendchor der Langerringer Pfarrei, beteiligt sich auch heuer wieder an der 72-Stunden-Aktion der Diözese Augsburg. In ganz Deutschland krempeln vom 18. bis 21. April Gruppen des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) die Ärmel hoch, um unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ mit einem Projekt die Welt ein bisschen besser zu machen.

Nachdem die Gallusspatzen schon bei der Aktion 2019 viele Herzen berührt haben, möchten sie auch diesmal den Menschen im Altenheim ein paar schöne, gemeinsame Stunden zwischen Alt und Jung ermöglichen. Am Freitag, 19. April, singen sie ab 14 Uhr mit den Bewohnern des Altenheims Langerringen der Johann-Müller-Stiftung und verteilen ihre selbst gebastelten Spatzen. Anschließend gestalten sie den Gottesdienst im Altenheim musikalisch.

