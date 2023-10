Meister der Musik geben ein außergewöhnliches Konzert in Schwabmünchen

Für das Galakonzert mit dem Musikverein Langerringen und ausgezeichneten Solisten an Munharmonika und Cello verlosen wir fünf mal zwei Freikarten.

Das verspricht ein ganz besonderes Konzert des sinfonischen Blasorchesters Langerringen zu werden. Die Kombination aus Mundharmonika und Cello bekommt man nicht häufig zu hören, was das Konzert bereits zu einer Besonderheit macht. Die Klasse der auftretenden Solisten spricht ebenfalls für sich.

Der Musikverein Langerringen veranstaltet das Galakonzert am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Schwabmünchen.

Die beteiligten Solokünstler sind René Giessen an der Mundharmonika und Julien Chappot am Cello, die gemeinsam mit dem sinfonischen Blasorchester unter der Leitung von Stephan Knöpfle auftreten.

Mundharmonika als vollwertiges Instrument in einem Orchester

Der Mundharmonika-Virtuose René Giessen, geboren 1944 in Prag, studierte Klarinette und hörte daneben Komposition und Dirigieren. Das Studium der Klarinette erfolgte aus Ermangelung eines Studiengangs für Mundharmonika auf Rat des bekannten Dirigenten Rafael Kubelik, der im Rahmen eines Wettbewerbs auf das herausragende Mundharmonikaspiel des jungen René Giessen aufmerksam wurde. Nach langer Zeit als Orchestermusiker an der Klarinette kehrte dieser wieder zu seinen Wurzeln als freier Mundharmonikaspieler zurück. Das Lebenswerk René Giessens, die chromatische Mundharmonika als vollwertiges Instrument in ein Orchester zu fügen, findet in diesem Projekt einen tollen Rahmen.

Zum Thema des Konzerts verrät René Giessen nur so viel, dass es auf dem Satz von Joseph Haydn aufbaut, welcher über die österreichische Kaiserhymne zur deutschen Nationalhymne wurde. Das Werk lässt in Motiven die Geschichte der Deutschen um Weltkrieg, Teilung und Wiedervereinigung „anklingen“. Bis zum Konzert wird er zusammen mit dem Solo-Cellisten Julien Chappot noch mehrmals zu Proben nach Langerringen kommen.

Er ist der erste Solocellist bei den Augsburger Philharmonikern

Julien Chappot, geboren 1979 in Besançon, studierte in Frankreich Cello und setzte seine Ausbildung in Mainz, Augsburg und München fort. Zudem belegte er Meisterkurse bei einigen namhaften Dozenten. Er ist Mitglied des Seraphin Klaviertrio und regelmäßiger Gast als Solocellist bei der Bayerischen Kammerphilharmonie. Zusätzlich unterrichtet er am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Seit April 2004 ist er der erste Solocellist bei den Augsburger Philharmonikern. Julien Chappot freut sich besonders über diese äußerst seltene Kombination aus Mundharmonika und Cello und merkt an: „Wir haben bei der ersten Probe mit René Giessen, einer Legende auf diesem Instrument, schon bemerkt, dass es unglaublich toll zusammen harmoniert!“

Neben der Eigenkomposition von René Giessen werden noch weitere Werke aus der Filmmusik zu hören sein. Unter anderem sind dies Werke von Ennio und Andrea Morricone, wie „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Cinema Paradiso“ und viele mehr.

Wir verlosen Karten

Für das Galakonzert in der Pfarrkirche in Schwabmünchen gibt es fünf Mal zwei Freikarten zu gewinnen. Wer teilnehmen möchte, schickt bis Mittwoch, 18. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Galakonzert" und der Angabe von Name, Wohnort und Telefonnummer an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Gewinner werden per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Wer sich nicht auf sein Glück verlassen möchte, kann Karten in allen Filialen der Bäckerei Müller für 15 Euro pro Stück kaufen.