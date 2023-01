Unbekannter beschädigt Fahrertür eines Autos vor der Apotheke in Langerringen

Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen die Tür eines Mazdas in Langerringen beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugrenhinweise.

Eine unangenehme Überraschung hat der Fahrer eines Mazda CX5 am Freitag in Langerringen erlebt. Sein silberfarbenes Auto wurde in der Zeit von 7.20 bis 12.15 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sonnenapotheke in der Hauptstraße 50 beschädigt. Der Autobesitzer musste feststellen, dass sein Wagen an der Fahrertür eine Delle und einen Kratzer bekommen hatte. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter mit der eigenen Autotür gegen die Tür des Mazdas gestoßen sei. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. - (AZ)