Unfall wegen Ausweichmanöver: Auto prallt gegen Zaun

Eine Fahrerin musste in der Brückenstraße in Langerringen einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Zaun.

Aufgrund eines Ausweichmanövers hat sich auf der Brückenstraße in Langerringen am Samstag, 7. Mai, gegen 23.30 Uhr ein Unfall ereignet. Die Fahrerin eines Ford Fiesta war in südwestlicher Richtung unterwegs, als ein entgegenkommendes Fahrzeug zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet.

Die 23 Jahre alte Frau musste ausweichen, prallte dabei aber mit ihrem Auto gegen einen Zaun. Der entgegenkommende Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060.