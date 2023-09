Unfallflucht in Langerringen

In Langerringen kam es am Freitag auf einer Brücke zu einem kleineren Unfall. Da der Verursacher einfach davon fuhr, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

Am Freitagnachmittag kam es in Langerringen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14.20 Uhr streiften zwei entgegenkommende Autos sich mit den Außenspiegeln auf der Brücke im Bereich der Buchloerstraße. Dadurch entstand am Auto der Geschädigten ein Sachschaden am linken Außenspiegel.

Der unbekannte Verursacher verließ die Unfallort im Nachgang ohne seine Personalien angegeben zu haben. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet daher nun um Hinweise auf den Täter unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)