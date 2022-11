Wer will das Langerringer Feuerwehrauto kaufen?

Plus Die Gemeinde Langerringen sucht einen Käufer für das alte Feuerwehrauto. Außerdem sollen Straßenlaternen auf LED umgestellt werden.

Das nach 29 Jahren ausgemusterte Löschfahrzeug der Feuerwehr Langerringen steht zum Verkauf an. Bisher wurden zwei Kaufangebote abgegeben, das höhere liegt bei 12.500 Euro. Bis zum 28. November können noch weitere Angebote schriftlich in einem verschlossenen Umschlag im Rathaus abgegeben werden. Die Besichtigung des Fahrzeugs kann telefonisch vereinbart werden.