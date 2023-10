Wiener Duo trifft "Mitten ins Hirn"

Christoph und Lollo treten am Samstag im Gemeindezentrum in Langerringen auf.

Das preisgekrönte Wiener Duo Christoph und Lollo verspricht beste Unterhaltung am Samstag, 14. Oktober, im Gemeindezentrum Langerringen. Das Programm „Mitten ins Hirn" ist vollgepackt mit Charme, bösem Witz und der nötigen Portion Respektlosigkeit.

Christoph Drexler und Lollo (Lorenz) Pichler sind ein Wiener Liedermacher-Duo. Auf der Gitarre oder am Klavier von Lollo begleitet, singt Christoph die von seinem Kollegen geschriebenen Lieder. Die beiden sind eine Mischung aus Kabarettisten und Musikern. Der Gattung nach sind sie am ehesten noch dem Indie zuzuordnen. Ihr größter Hit ist wohl "Seit ich ein Kind hab“.

Umweltkatastrophen und fortschreitende Verblödung

„Macht man Witze über andere, dann muss man auch einstecken können, über sich selbst lachen und einiges vertragen können“, sagen die beiden von sich, die inzwischen ihr achtes Album veröffentlicht haben, eben „Mitten ins Hirn“ (erschienen 2018). Darin setzen sie sich wieder einmal mit aktuell brennenden Themen wie Umweltkatastrophen, bösartigen Internetdeppen und der allgemeinen fortschreitenden Verblödung auseinander und schufen mit zehn sehr bösen, aber vor allem auch sehr lustigen Songs ein Spiegelbild aktueller gesellschaftlicher und politischer Themen wie dem Zustand des Planeten Erde und den dortigen Verschwörungstheorien. Außerdem lieben sie es, sich während des Programms mit dem Publikum zu unterhalten und dabei für Lacher zu sorgen. Das besagt auch: Das Programm ist keineswegs immer durchdacht, sondern fast ausschließlich spontan. Sogar die Liedtexte sind nicht immer gleich.

Christoph und Lollo sind beide Jahrgang 1977, lernten einander in ihrer Schulzeit kennen und waren beide Skispringer. Daher kommen auch viele Inhalte ihrer Abende. Die Texte erzählen dabei von den fiktiven Problemen und Vorlieben real existierender, mehr oder weniger bekannter Skispringer. Darin wird der Skispringer aber auch auf ironische Weise in den höchsten Tönen gelobt und fast vergöttert.

Hier gibt es Karten

Karten für den Auftritt von Christoph und Lollo im Gemeindezentrum Langerringen, Pfarrgasse 3, am Samstag, 14. Oktober, ab 20 Uhr gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet. Außerdem gibt es für jede Veranstaltung des Herbst-Winter-Programms der Buchhandlung zehn U-25-Tickets.