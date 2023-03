Crossläufer trumpfen auf

Die Leichtathleten aus Untermeitingen, Schwabmünchen und Wehringen trumpften bei den Schwäbischen Meisterschaften im Crosslauf auf.

Die Leichtathletikabteilung des SV Untermeitingen hat zum fünften Mal rund 200 Läufer und Läuferinnen aus ganz Schwaben eine Laufarena geboten, in der die Meister in 15 Läufen im Crosslauf ermitteln wurden. Die Veranstaltung begann mit dem Rennen von 27 Bambini über eine Runde, in dem Marie Wessinger von der LG Wehringen die schnellste „Rennmaus“ der hiesigen Vereine war. Erfolgreichster Läufer aus dem südlichen Landkreis wurde Manuel Viehl vom TSV Schwabmünchen. Nachdem der 22-Jährige auf der Mittelstrecke sich mit dem zweiten Platz geschlagen geben musste, gewann er eine Stunde später über 7,85 Kilometer den Titel auf der Langstrecke der Männer. Als Zweitplatzierter erreichte Florian Paulin von der LG Wehringen als derzeit schnellster Läufer der „LG“ die Ziellinie.

Gemeinsam mit Simon Pfleger und Hartmut Radusch, der in der Altersklasse M55 den zweiten Platz errang, gewannen die Wehringer ganz knapp die Mannschaftsmeisterschaft vor der TGV Augsburg. Der SV Untermeitingen wollte sich nicht nur mit der Organisation der Veranstaltung beschäftigen. Er schickte insgesamt 19 Läufer und Läuferinnen ins Rennen. Die Titel in der Mannschaftsmeisterschaft bei den Männern mit Marcus Tarnowski, Dominik Fröhlich und Philipp Pfänder auf der Mittelstrecke und dem Trio Julian Spieler, Karl Lichtinghagen und Alexander Witt bei den Nachwuchsläufern der Wertung U18/U20 bewiesen, dass der Verein weiterhin ein Zentrum der Leichtathletik im Landkreis ist.

Im Schülerbereich holte sich Leo Lermer vom gastgebenden Verein in der Altersklasse der Elfjährigen den zweiten Platz. Neben dem TSV Schwabmünchen und dem SV Untermeitingen ist hierzulande die LG Wehringen aktuell der regsamste Leichtathletikverein. Es waren wieder einmal die Mädchen der „LG“, die sich an der Startlinie aufstellten. Als Schwäbische Meisterin der 14-Jährigen kam dann Valerie Sager aus Königsbrunn ins Ziel. Sie hat sich schon bei den diesjährigen Bayerischen Crosslaufmeisterschaften bewährt. Der dritte Platz in dieser Altersklasse gewann ihre Vereinskameradin Alina Henshaw. Der zweite Platz von Laura Deuringer bei den 15-Jährigen brachte dann dem Wehringer Mädchentrio schließlich den Titel in der Mannschaftswertung U16.

Weil die Allgäuer Leichtathletikvereine mit ihren besten Nachwuchsathleten anreisten, war es für Leah Henshaw aus Straßberg sehr schwierig, ihren Vorjahrestitel zu verteidigen, somit ergab sich für sie der dritte Platz bei den zwölfjährigen Mädchen. Den Wehringer Frauen fehlte für eine Teilnahme bei der Mannschaftswertung nur eine weitere Teilnehmerin. Der Titel in den Altersklassen bei den Seniorinnen für Sonja Sauerwein und Anke Liebhart hat die beiden dann dennoch zufriedengestellt. "Ich fand die Veranstaltung sehr gut", bewertete der Königsbrunner Peter Speer von der MBB SG Augsburg die Meisterschaft in Untermeitingen, bei der er erwartungsgemäß den Titel bei den Senioren M70 gewann.