Das Mickhauser Schloss bekommt ein goldenes Dachl

Plus Er wird ohne Zweifel ein Blickfang: Das Schloss Mickhausen erhält einen neuen Turm mit einem besonderen Dach. So kommt die Sanierung des Schlosses voran.

Von Maximilian Czysz

Mehrere Meter wird der neue Turm den östlichen Flügel des alten Schlosses, das seit fast vier Jahren saniert wird, überragen. Die Zwiebelhaube erhält eine besondere Dacheindeckung: Kupferschindeln sind vorgesehen. Mit ihnen kommt es in Mickhausen zu einer besonderen Begegnung, hinter der Kaiser Maximilian steht.

Kaiser Maximilian und Innsbruck

Das Staudenschloss, das Mitte des 15. Jahrhunderts als Burg gebaut worden war, ging im Jahr 1498 von den Grafen von Freyberg an Kaiser Maximilian. Er ließ die Burg zu einem Jagdschloss umbauen. Damals war bereits ein anderes Projekt des einflussreichen Kaisers am Laufen: Maximilian ließ in Innsbruck das Goldene Dachl errichten. Der spätgotische Erker an der Residenz sollte Macht und Reichtum verkörpern. Er hatte auch Strahlkraft: Denn die über 2500 im Licht strahlenden vergoldeten Schindeln waren schon von Weitem zu sehen. So wird es auch in Mickhausen sein. Dazu trägt in naher Zukunft auch das Erscheinungsbild des vierflügeligen Schlosses bei. Beinahe wäre es verfallen, wenn nicht die Kulturerbe-Stiftung um Mäzen Hermann Messerschmidt eingeschritten wäre. Sie kaufte die Anlage und begann im November 2019 mit der Sanierung. Das Schloss soll mit seiner neuen Orangerie und einem Renaissance-Garten einmal ein kulturelles Zentrum werden.

