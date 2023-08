Mickhausen

vor 49 Min.

Staudenreporter Walter Kleber ist gestorben

Plus Schon als Jugendlicher berichtete der Mickhauser Walter Kleber aus den Stauden. Der Musikverein und die Schloss-Sanierung sind Herzensanliegen für ihn geworden.

Von Maximilian Czysz

Er kannte die Stauden wie kaum ein anderer: Walter Kleber. Anfang der Woche ist der Mitarbeiter der Schwabmünchner Allgemeine und des Augsburger Landboten überraschend gestorben. Kleber, der lange Zeit bei der Kreissparkasse gearbeitet hat und jüngst in den Ruhestand gegangen war, hatte über Land und Leute berichtet. Konzerte, Kapellen, runde Geburtstage, Feste oder Jubiläen: Walter Kleber war als Reporter alter Schule zur Stelle. Der Heimatgeschichte galt immer sein besonderes Interesse, um so auch die Seele des Landstrichs zu ergründen. Von Anfang an berichtete er über die Pläne des Mickhauser Schlosses, das saniert wird und einmal zu einem kulturellen Kleinod in ganz Schwaben werden soll.

Trotz Erkrankung war Walter Kleber immer aktiv

Im vergangenen Jahr musste der 62-Jährige aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Trotzdem ließ ihn die Berichterstattung nicht los. Immer wieder meldete er sich mit Hinweisen, Themenvorschlägen und kritischen Einwürfen in der Redaktion. Vergangene Woche lud er zu einem privaten Treffen ein – doch dazu kommt es jetzt nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen