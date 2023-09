Der alte Pfarrhof in Mittelneufnach wird saniert

Plus In Mittelneufnach bewegt sich einiges. Ein Bauantrag sieht Gewächshäuser und einen Pool vor. Gemeinderäte beschließen den Haushalt.

Der denkmalgeschützte Pfarrhof thront erhaben über Mittelneufnach. Jetzt soll das ortsbildprägende Gebäude saniert werden.

Ein entsprechender Antrag war jüngst Thema im Gemeinderat. Auch über die Gestaltung des dazugehörigen Pfarrgartens befassten sich die Gemeinderäte. Wie Zweiter Bürgermeister Bernhard Kugelmann ausführte, wird der zweigeschossige Pfarrhof eng in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpflege saniert. Dagegen wird die alte Garage abgerissen und durch eine neue in Holzbauweise ersetzt. Im Garten werden zwei größere Gewächshäuser und ein Schuppen errichtet sowie ein Swimmingpool angelegt. Nach kurzer Diskussion stimmte der Gemeinderat einstimmig dem Antrag des Bauherrn zu.