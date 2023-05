Münster

06:30 Uhr

Münster hat jetzt einen neuen Dorfmittelpunkt

Das neue Schmuckstück in Münster: Das Dorfgemeinschaftshaus wurde nach zweijähriger Bauzeit nun feierlich eingeweiht.

Plus Nach gut zwei Jahren Bauzeit wurde das neue Gemeinschaftshaus im Mickhauser Ortsteil von Pfarrer Andreas Schmid eingeweiht - auch der Landrat schaute vorbei.

Bereits über zehn Jahre blitzte hier und da in Münster immer wieder der Gedanke an ein Dorfgemeinschaftshaus auf. Das alte Feuerwehrhaus war sanierungsbedürftig und es gab auch keinen geeigneten Treffpunkt oder Räumlichkeiten für kleinere Feiern. Im Jahr 2015 beschäftigte sich der Gemeinderat erstmals bei einem Seminar für Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten mit dem Thema und man überlegte im Anschluss, wo dieses Projekt entstehen könnte. Architekt Roland Rieger brachte hier schon die ersten Vorentwürfe mit ein.

Als sich der Bauhof zwei Jahre später, im Jahr 2017, aus Münster verabschiedete, ergab dies plötzlich ganz neue Möglichkeiten und der Gemeinderat plante zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung und Architekt Rieger das Gebäude, die Ausgestaltung des zentralen Dorfplatzes sowie die ganze Infrastruktur darum. Schließlich wurde der Bauantrag im Dezember 2018 vom Landratsamt genehmigt. Im Januar 2020 kam dann die nächste gute Nachricht, als der Förderantrag für dieses große Projekt genehmigt wurde. Somit konnte der Bau nun endlich beginnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

