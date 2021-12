Pfeifensignal der Bahn soll in Oberottmarshausen verstummen

Plus Ein Experte der DB-Netz AG stellte verschiedene Lösungsmöglichkeiten vor. Jetzt ist der Oberottmarshauser Gemeinderat am Zug.

In der Oberottmarshauser Bürgerversammlung im November beklagten Einwohner aus der südwestlichen Siedlung ein altes Problem. Das ständige Signalpfeifen der Züge am Bahnübergang der Lechwerkstraße/Eichenstraße sei unerträglich.