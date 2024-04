Unbekannte Person verschandelt Zebrastreifen am Franziskanerplatz

Mit schwarzer Farbe hat ein Unbekannter bei einem Zebrastreifen in Klosterlechfeld die Streifen überdeckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Montag den Zebrastreifen am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat wegen dieser Sachbeschädigung die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)