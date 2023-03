Frisch Auf Mittelneufnach visiert nun elektronische Ziele an

Zum 125-jährigen Jubiläum gönnt sich der Schützenverein Frisch Auf Mittelneufnach eine moderne Schießanlage.

Schützenvereine haben in Bayern eine lange Tradition, und es gibt sie fast in jedem Ort. Sie dienen aber nicht nur dem sportlichen Wettkampf, sondern bieten vor allem eine altersübergreifende Möglichkeit des geselligen Beisammenseins. Auch der Schützenverein Frisch Auf aus Mittelneufnach blickt auf ein sehr langes Bestehen zurück: Vor rund 125 Jahren – im Jahr 1897 – wurde der Verein in dem kleinen Staudendorf gegründet. Hauptsächlich im Gasthaus zum Löwen fanden sie für knapp 100 Jahre eine Unterkunft. Auf fünf Ständen wurde hier im großen Saal im ersten Stock geschossen und schon damals wurden zu besonderen Anlässen die bekannten Schützenscheiben ausgeschossen. So datiert die älteste Scheibe vom 4. November 1913.

Nach Fertigstellung des Gemeindezentrums erfolgte das Eröffnungsschießen in den neuen Räumen am 10. November 1995. "Was Besseres hätte uns damals nicht passieren können, und unser langjähriger Vorstand Anton Egger hat das frühzeitig erkannt. Viele Vereine, die noch in Wirtschaften untergebracht waren, mussten in den letzten Jahren um ihre Existenz kämpfen, weil der Wirtschaftsbetrieb eingestellt wurde", meint der Vorsitzende Christian Mussack rückblickend. "Hier sind wir unabhängig und selbstständig. Alt und Jung trifft sich hier oft zweimal die Woche, und manche kommen auch einfach nur so zum Ratschen. Aber mit gewissen Hilfen kann der Schießsport sogar bis ins hohe Alter ausgeführt werden", fügt Mussack noch mit einem Lächeln hinzu. Derzeit hat der Verein 200 Mitglieder. Sehr stolz sind die Verantwortlichen auf ihre Jugendarbeit. Diese hatte bei den Mittelneufnacher Schützen schon immer einen hohen Stellenwert. "Dahinter steckt aber viel Arbeit und Engagement. Man muss den Kindern und Jugendlichen einfach was bieten und den Verein immer wieder durch Aktionen präsentieren", weiß die bisherige Vorsitzende Lena Nothofer.

Neue Anlage kostet 65.000 Euro

Und so ruhten sich die Vereinsoberen nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus, sondern investierten nun in eine hochmoderne, neue elektronische Schießanlage. Rund 65.000 Euro kostete die neue Anlage und wurde mit viel Liebe zum Detail und einer Menge Eigenleistung innerhalb von neun Monaten eingebaut. Das Projekt wird zudem durch ein Sportförderprogramm des Freistaates Bayern mit bis zu 55 Prozent bezuschusst. Ein kleines Highlight präsentiert Christian Mussack: Normal wird auf neun Ständen geschossen, aber per Knopfdruck kann die Anlage auf zehn regelkonforme Stände erweitert werden. "Solche Ideen entstehen dann mal spät abends bei einem Bier im Schützenheim", lacht der Vorsitzende.

Viel Freude haben die jungen Schützen. Trainer Werner Müller stellt hier das Gewehr richtig ein. Foto: Marcus Angele

An jedem Stand ist ein kleiner Bildschirm angebracht, auf dem sofort das Schießergebnis ersichtlich ist. Die Kinder und Jugendlichen sind begeistert. So stehen rund zwanzig Nachwuchsschützen wöchentlich am Stand. Mit acht Jahren dürfen die Kinder mit einem Lichtgewehr starten. Dies funktioniert im Prinzip wie ein echtes Gewehr, aber eben nur mit einem Lichtimpuls. Die älteren Schützen sind ebenfalls sehr angetan. Es ist zwar eine kleine Umstellung, aber das ist nach ein paar Schießeinheiten kein Problem.

Apropos üben: Schießen benötigt neben einer Portion Talent auch viel Übung. Bestes Beispiel ist hier Leonhard Treutwein. Der Youngster begann vor einem Jahr und fuhr nun zur bayerischen und sogar zur deutschen Meisterschaft in der Klasse Pistole Schüler und schnitt hier ebenfalls mit einem beachtlichen Ergebnis ab. Und die Schülermannschaften errangen sowohl bei den Pistolen- als auch Gewehrschützen den ersten Platz bei den Gaumeisterschaften. Erfolgreichste Schützin aus der Mittelneufnacher Talentschmiede ist Michaela Kögel, die es beim SV Pfeil Vöhringen bis in die Luftgewehr-Bundesliga schaffte.

Die erste Mannschaft der Frisch-Auf-Schützen visiert in der Bezirksliga ihre Ziele an. Insgesamt gibt es im Verein vier Gewehrmannschaften sowie jeweils ein Pistolen-, Auflage-, Jugend- und Schülerteam. Unter dem Jahr sind einige besondere und teilweise schon traditionelle Schießabende und Veranstaltungen fest eingeplant. So gibt es neben dem jährlichen Gartenfest und dem Kinderferienprogramm unter anderem auch eine Dorfmeisterschaft, das Ostereierschießen, das Josefischießen, ein Er-und-Sie-Schießen und natürlich das Königsschießen. Hier sicherten sich in diesem Jahr praktisch als erste Könige auf der neuen Anlage Stefanie Schorer in der Schützenklasse und Sebastian Steber bei der Jugend den begehrten Titel.