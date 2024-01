Singoldschützen auf dem Weg in die zweite Bundesliga.

Nur noch ein Sieg trennt die Singoldschützen aus Großaitingen vom Aufstiegswettkampf in die zweite Bundesliga.

Nach der Winterpause und den starken Ergebnissen des letzten Wettkampftages hatten sich die Schützen aus Großaitingen mit großen Schritten von den Abstiegsplätzen entfernt. Nach den guten Ergebnissen stand für die Singoldschützen am vergangenen Sonntag fest: Ziel ist der Aufstiegskampf in München, um endlich wieder in der zweiten Bundesliga starten zu können.

Mit Vorfreude eröffneten die Schützen aus Großaitingen den elften Wettkampftag gegen die Schützen der FSG Kempten. Auch der freundschaftliche Wettkampf zwischen den Teamkollegen ging in die nächste Runde. Nach dem vergangenen Wettkampftag tauschen die beiden Kollegen Robin Wagner und Dominik Mayer bereits zum wiederholten Male in dieser Saison die Positionen.

„Wir sind uns halt ebenbürtig“, spaßten die beiden, als die Aufstellung vor dem ersten Wettkampf bekannt wurde. So wunderte es nicht, dass beide mit starken Ergebnissen starteten. Zum Ende des Wettkampfes sah es mit 3:2 Punkten sehr gut für die Großaitinger aus. Myriam Brühwiler auf Position eins erschoss sich mit 393 Ringen den Sieg und den ersten wichtigen Punkt des Tages - nur einen Ring mehr als ihr Gegner, welcher trotz einer perfekten Endserie von 100 Ringen die Singoldschützin nicht mehr einholen konnte. Mit großem Abstand gewann dagegen Barbara Bleicher auf Position zwei mit 391 zu 382 Ringen und holte sich so den zweiten Punkt für Großaitingen. Trotz des Wechsels auf Position vier zeigte sich Dominik Mayer nicht nur gegenüber seiner Gegnerin stark mit 387 zu 383 Ringen.

Singoldschützen Großaitingen mussten alles geben

Nach der Mittagspause ging es gegen die Schützen der FSG Römerturm Aufkirch an den Stand. Für die Singoldschützen hieß es nun, alles zu geben, weil sie sich nach der Pause auf Platz vier der Tabelle direkt hinter Aufkirch befanden. Und das taten die Großaitinger und starteten mit je 98, 100 und dreimal 97 Ringen in die erste Serie. Durchgehend stark zeigten sich die Schützen und gewannen am Ende mit 5:0. Mit 394 zu 391 Ringen und 389 zu 386 Ringen holten sich Myriam Brühwiler und Barbara Bleicher die ersten Punkte für die Singoldschützen. Robin Wagner gewann mit 388 zu 378 Ringen und Dominik Mayer mit 392 zu 384 Ringen.

Zum Ende des Wettkampftages finden sich die Singoldschützen auf Platz drei der Tabelle wieder, punktgleich mit den Platzierungen zwei, vier und fünf. Nur eine Mannschaft eines Vereines kann jeweils in einer Liga schießen. So kann der Tabellenführende FSG Der Bund Allach nicht aufsteigen. „Nur noch ein Sieg trennt uns von der Fahrt zum Aufstiegskampf“ meinte Simon Mayer nach seinem Sieg im letzten Wettkampf mit 379 zu 346 Ringen.

Am Sonntag, 25. Februar, treten die Großaitinger gegen die Schützen von Winterlust Staudheim und den Tabellenführenden FSG Der Bund Allach an. (AZ)