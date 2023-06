Am Schwabegger Flugplatz heben wieder Flieger mit besonderen Passagieren ab

Der Flugtag soll das Bewusstsein für die Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung schärfen. Er findet zum 40. Mal statt.

Beim Flugtag für Menschen mit Behinderung gehen Träume in Erfüllung. Es ist immer wieder ein besonderer Moment. Ein Flugzeug setzt auf der Graspiste des Schwabegger Flughafen aus, und glückliche Menschen steigen aus. Nicht, weil es für sie an dem kleinen Flugplatz in den Urlaub geht. Für sie gab es „nur“ einen kleinen Rundflug über die Region. Am Samstag heben von 10 bis 15 Uhr wieder mehrerer Maschinen des Luftsportvereins Schwabmünchen und befreundeter Vereine ab, um Menschen mit Behinderung das einmalige Erlebnis eines Flugs über die Heimat zu ermöglichen.

So viel Vorbereitung steckt in der Veranstaltung

Hinter diesem Event steckt eine aufwendige Vorbereitung. Vonseiten des BRK Kreisverbands Augsburg-Land gilt es, die verschiedenen Verbände und Organisationen, welche in der Behindertenarbeit aktiv sind, zu kontaktieren, um die Plätze in den Fliegern zu vergeben. Zudem kümmert sich das Rote Kreuz gemeinsam mit dem Luftsportverein um die Verpflegung der Besucher. Und auch die Flieger leisten mehr, als nur zu fliegen. Im Vorfeld muss viel für den eigentlichen Flugbetrieb erledigt werden. Dazu wurden in Laufe der Zeit geeignete Einstiegshilfen entwickelt – zudem werden die Flugzeuge zum Teil speziell für diesen Tag umgerüstet.

Im Umfeld des Tages sind neben dem Roten Kreuz und dem Luftsportverein auch viele weitere Vereine und Institutionen von Bedeutung wie der Musikverein Schwabegg, der Modellsportverein Schwabmünchen, die Schwabmünchner Feuerwehr, der Morgan-Club, der Lions Club Schwabmünchen – Buchloe oder die Sponsoren. Alle sorgen mit Aktivitäten oder Spenden dafür, dass der Flugtag in diesem Umfang stattfinden kann.