Schwabmünchen

14:33 Uhr

Asylunterkunft in Schwabegg: "Unzumutbare Belegungsdichte"

In diesem Einfamilienhaus in Schwabegg sollen bis zu 24 Personen untergebracht werden. "Unzumutbar", befand der Bauausschuss.

Plus Der Bauausschuss verweigert die Unterbringung von 24 Flüchtlingen in einem Einfamilienhaus in Schwabegg. Doch das letzte Wort hat das Landratsamt.

Von Carmen Janzen

In Schwabegg sollen 24 geflüchtete Männer in einem Einfamilienhaus im Freiweg 13 untergebracht werden. Ein entsprechender Antrag zur Umnutzung des Hauses lag dem Schwabmünchner Bau-, Werk- und Umweltausschuss in der aktuellen Sitzung am Dienstagabend vor. Der Eigentümer des Hauses, nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um eine Baufirma, reichte ihn ein. Mehre Schwabegger Bürgerinnen und Bürger aus der Nachbarschaft waren zur Sitzung gekommen.

Die Verwaltung der Stadt Schwabmünchen hat das Vorhaben bereits abgelehnt. Jetzt war die Meinung der Ausschussmitglieder gefragt. Doch das letzte Wort hat das Landratsamt. Wie es entscheiden wird? Unklar. Denn die Not ist groß und der Landkreis ist rechtlich zur Unterbringung verpflichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen