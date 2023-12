Autofahrer betrunken unterwegs

Im Schwabmünchner Ortsteil Schwabegg zog die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr.

Eine Streife der Polizeiinspektion Schwabmünchen hielt am Donnerstag (21. Dezember) gegen 18 Uhr einen Pkw in der Leuthaustraße im Schwabmünchner Ortsteil Schwabegg zu einer Verkehrskontrolle an. Weil die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Aus diesem Grund wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)