Ausgewandert in die Ukraine: Helfer des ukrainischen Vereins Lechfeld berichtet

Plus Johann Gotthard fuhr jahrelang die Hilfseinsätze des Bayerisch-Ukrainischen Freundeskreis Lechfeld. Dann wanderte er in die Ukraine aus. Wie er die Lage vor Ort erlebt.

Eigentlich hat Johann Gotthard schon vor etlichen Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Doch seit der Krieg in der Ukraine ausbrach, greift der 71-Jährige wieder täglich zur Zigarette - mit der Hoffnung, etwas die Nerven beruhigen zu können. Denn er lebt in der 270.000-Einwohner-Stadt Chmelnyzkyj im Westen des Landes. "Die Ukraine ist meine Heimat geworden", sagt der gebürtige Augsburger. Bis vor etwa zehn Jahren hatte er noch gar nichts mit diesem Land zu tun.