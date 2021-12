Corona und die Schulen: So kompliziert kann das Lüften sein

Wegen Corona braucht die Schwabmünchner Grundschule eine Lüftungsanlage. Aber welche Lösung ist die beste?

Lüften: Klingt so einfach, ist aber seit Corona furchtbar kompliziert geworden. Mit Fenster auf und Fenster wieder zu ist es längst nicht mehr getan. Da gibt es mobile Luftreinigungsgeräte und stationäre Raumlüftungen mit zentralen Geräten auf dem Dach oder auch mit dezentralen Geräten in jedem Raum.

Mobile Geräte sind zu laut

Doch was ist das Beste für die Schwabmünchner Grundschule St. Ulrich? Darüber zerbrechen sich Stadtratsmitglieder seit Monaten in ihren Sitzungen den Kopf. Das Einzige, was schnell klar war: Mobile Luftreinigungsgeräte, die nur die Raumluft filtern, kommen nicht infrage. Einmal durfte ein solches Gerät als Anschauungsobjekt mit den Sitzungssaal des Rathauses einziehen und gemütlich vor sich hinbrummen. Den Stadtvertretern wurde bewusst, dass solche Geräte im Unterricht zu laut seien und zu wartungsintensiv - schließlich müsste regelmäßig jemand den Hepa-Filter wechseln.

Nach dem Beschuss, die mobilen Geräte von der Wunschliste der Stadt definitiv zu streichen, gab die Stadt eine Machbarkeitsstudie bezüglich einer stationären Lüftung in Auftrag, die nun am Dienstagabend im Bauausschuss vom Ingenieurbüro Scheel vorgestellt wurde. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die dezentrale Lüftung und die zentrale.

Welche Lüftung für Schwabmüncher Schule?

Hier die Kurzfassung. Bei ersterer befindet sich in jedem Raum ein Lüftungsgerät, von dem Rohre oder Schläuche zum Fenster führen. Für die Grundschule wären 47 solcher Geräte und der Umbau der entsprechenden Fenster notwendig, damit die Raumluft nach draußen geführt und Frischluft nach innen geleitet werden kann. Die Geräte hängen bei ausreichender Raumhöhe an der Decke - andernfalls können sie in einem Schrank untergebracht werden.

Variante zwei benötigt dagegen insgesamt nur drei zentrale Lüftungsgeräte auf den Dächern der Schule und der Mensa. Sie sind sehr leise und sorgen für eine gute Luftdurchströmung. Über Schächte und Rohre werden die Räume dann mit frischer Luft versorgt.

47 Geräte zu drei Geräten - auf den ersten Blick klingt Variante zwei also ziemlich bestechend. Ist sie aber nicht. Denn die Schächte existieren noch nicht. In jedes Zimmer in jedem Geschoss müssten diese Rohre verlegt werden. Dafür müssten große Löcher in Decken gerissen und das Dach geöffnet werden. "Ein starker Eingriff ins Bestandsgebäude", so der Fachmann. Durch die Bauarbeiten seien auch die Kosten erheblich höher als bei der dezentralen Variante. Den Todesstoß versetzt Variante zwei allerdings die Bauzeit. "Die Ferien reichen dafür nicht aus", sagte der Experte. Der Umbau müsste im laufenden Schulbetrieb erfolgen, bis zu sechs Klassen hätten dann Unterricht in Containern.

"Damit ist diese Variante gestorben"

"Damit ist diese Variante gestoben", sagte Zweiter Bürgermeister Josef Alletsee, der Bürgermeister Lorenz Müller in der aktuellen Sitzung des Bauausschusses vertrat. "Die Kinder sind in der Pandemie um jeden Tag froh, an dem sie normal im den Unterricht gehen können", so Alletsee. Zudem sei das Gebäude vor nicht allzu langer Zeit aufwendig saniert worden. Die Variante sei in Neubauten sicher die bessere, sie in Bestandsgebäude nachzurüsten, mache jedoch wenig Sinn.

Die Wahl fällt also auf die dezentrale Lüftungsanlage. Nun stellt die Stadt bis Jahresende einen Förderantrag. Denn für Lüftungen gibt es aktuell bis zu 80 Prozent (maximal aber 500.000 Euro) Zuschuss. Ist der Antrag genehmigt, muss die Lüftung binnen zwölf Monaten eingebaut werden, eine Verlängerung um weitere zwölf Monate ist in Ausnahmefällen möglich. In spätestens zwei Jahren könnte das komplizierte Thema Lüften in der Grundschule also ganz einfach gelöst sein.