Der Sound der Rolling Stones fegt durch die Region

Der eingefleischte Rolling Stones Fan Johannes Herden holt mit „Bigger Bang“ eine der besten Rolling-Stones-Coverbands ins Lechfeld. Was er schon mit den Originalen erlebt hat.

Johannes Herden ist alles andere als ärgerlich, obwohl der Titel „Angry“ des neuen Albums der Rolling Stones durch das Haus schallt. Er ist wohl einer der größten Fans der britischen Kultband. „Mittlerweile habe ich 61 Konzerte miterleben dürfen“, sagt Herden mit strahlenden Augen. Dabei habe er Veranstaltungen in Nord- und Südamerika, Europa und sogar Asien besucht.

Seine Leidenschaft für die Band begann in den 1970er Jahren, als er sich noch selbst musikalisch betätigte. „Da spielten wir natürlich auch die Stones. Das gehörte dazu“, erinnert er sich. Im Oktober 1976 habe er das erste Konzert in der Münchner Olympiahalle besucht, das Feuer war gelegt. „Damals haben wir noch 20 Mark für die Eintrittskarte bezahlt, heute geht kaum noch was unter 400 Euro“, erzählt er weiter. Dabei bevorzugt er ganz klar die Plätze in der sogenannten „Pit“, den Raum unmittelbar vor der Bühne. „Nur da kann ich meinen Stars nahe sein, Mimik und Gestik beobachten. Das kann mir keine Videoleinwand geben“, schwärmt der 64-jährige Schwabmünchner weiter.

Er möchte mit der Band auf der Bühne stehen

Natürlich ist Herden unmittelbar nach Erscheinen des neuen Albums der Rock-Giganten nach München gefahren, um sich das Werk als Vinyl-Pressung zu ergattern. Auch wenn ihn diese Errungenschaft glücklich macht, sein größter Traum ist noch nicht in Erfüllung gegangen: Mit der Band mal auf der Bühne zu stehen oder mit Sänger Mick Jagger eine Dose Bier zu trinken.

"Bigger Bang" spielt in Untermeitingen

Im November 2023 versucht Herden, der auch auf den Spitznamen „Jagger“ hört, mit seinem Fieber für die Rolling Stones unsere Region anzustecken, in dem er die Rolling-Stones-Coverband „Bigger Bang“ ins Untermeitinger Four Corners holt. „Ich habe auf meinen Reisen so einige Cover-Bands gehört, aber die Jungs aus Stuttgart sind einfach irre. Ich habe sie 2022 in Bad Cannstatt zum ersten Mal gehört und war direkt begeistert. Die Musik, die Präsentation und der Umgang mit dem Publikum sind schon sehr nah am Original“, schwärmt er. Die sechs Vollblutmusiker, die sich ganz und gar der Musik der Rolling Stones verschrieben haben, legen durch ihren Stones-Livesound viel Wert auf möglichst authentische Atmosphäre.

Hier gibt es Karten

Info: Das Konzert von „Bigger Bang“ findet am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr im Four Corners, Siemensstraße 1, in Untermeitingen, statt (Einlass ab 19 Uhr). Karten sind zum Preis von 24 Euro direkt über Johannes Herden unter Telefon 0172/3771860 oder per E-Mail unter jherden@dynamics4u.eu erhältlich.