Der TSV Schwabmünchen hat viele neue Ideen für 2024

Plus Reinhold Weiher bleibt Vorsitzender beim TSV Schwabmünchen. Die Sportwelt, neue Abteilungen und steigende Mitgliederzahlen beschäftigen den Verein.

Wie geht es weiter beim TSV Schwabmünchen? Bei der Delegiertenversammlung des Vereins berichtete der Vorsitzende Reinhold Weiher jetzt über einige neue Ideen und Gedanken für die Zukunft des Vereins, der zu den größten im Landkreis gehört. Zwischenfragen gab es nicht bei der Versammlung, zu der 101 von insgesamt 126 Delegierten in die Stadthalle gekommen waren.

Nachdem der Vorsitzenden Reinhold Weiher sie begrüßt hatte, sprach zweiter Bürgermeister Josef Alletsee ein Grußwort. Er betonte, dass beim TSV extrem viel Arbeit geleistet werde und viel Wert auf Fairness und Rücksichtnahme gelegt werde, was auch der Stadt zum Vorteil gereiche. „Vor allem die Jugend ist bei ihm gut aufgehoben“, betonte er.