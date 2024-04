Schwabmünchen

06:00 Uhr

Entwurf mit 1,3 Millionen Euro: Baut Schwabmünchen eine "goldene Brücke"?

Plus Die Singoldbrücke an der Weberstraße muss erneuert werden. Der erste Entwurf sieht eine 1,3 Millionen Euro teure Variante mit viel "Schnickschnack" ringsherum vor.

Von Carmen Janzen

Die Brücke über die Singold in der Weberstraße in Schwabmünchen muss erneuert werden. Der Zustand ist schlecht und die Standsicherheit auf Dauer beeinträchtigt. Eine Sanierung oder Erneuerung des kompletten Bauwerks ist unumgänglich, da waren sich alle Mitglieder des Werk- Bau, Energie- und Umweltausschusses einig. Deshalb wurde auch bereits ein Planungsbüro beauftragt, einen Vorentwurf zu erstellen, wie die Brücke und die umliegenden Gebiete wie zum Beispiel der Sinkelweg künftig aussehen könnten. Eine erste Kostenschätzung gab es zudem.

Kneipp-Becken, Parkplätze und Sitzblöcke an der Brücke in Schwabmünchen

Planer Alexander Schwindel vom Büro Heinhaus aus Augsburg präsentierte in der aktuellen Sitzung seine Arbeit: So sieht er neben einer neuen Brücke mehrere Sitzblöcke aus Granit oder Beton, Treppen hinunter zur Singold, ein Kneipp-Becken, einen Fahrradabstellplatz, drei neue Parkplätze für Autos und einiges mehr vor. Seine Aufgabe war es schließlich, die Singgold erlebbar zu machen. Unter diesem Motto entwickelte er seine Pläne. Kostenpunkt: etwa 1,3 Millionen Euro brutto. In Zeiten klammer Stadtfinanzen eine üppige Summe.

