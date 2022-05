Hinter den Kulissen der neuen Ausstellung "Es war einmal ..."

Plus Die Ausstellung "Es war einmal ..." im Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen steht kurz vor der Eröffnung. Wie Planung und Aufbau verlaufen.

Das leichte Kopfschütteln vor Michael Hertle verheißt nichts Gutes. "Den kriegen wir nicht so einfach rein", sagt der Fachmann für visuelles Marketing mit Blick auf den rund 40 Kilogramm schweren Thronsessel, der vor der Eingangstür zum Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen (MUGS) steht.