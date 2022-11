Hoigarten findet heuer erstmals auf dem Stadtplatz statt

Es gibt noch weitere Neuerungen am Schwabmünchner Weihnachtsmarkt.

Heuer findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Schwabmünchner Weihnachtsmarkt statt. Traditionell heißt er in der Stadt "Hoigarten". Das ist aber eines der wenigen Dinge, die der bisherigen Tradition des Hoigartens folgen, denn es gibt zahlreiche Neuerungen: Der Veranstaltungsort ist ein anderer, es gibt einen zusätzlichen Öffnungstag, und der Hoigarten erhält eine Miniversion für Kinder.

Der Ort: Etwa vier Jahrzehnte war der Schrannenplatz traditionell die Heimat des Hoigartens. Das ist nun Geschichte. Heuer findet der Hoigarten erstmals auf dem Stadtplatz in der Neuen Mitte in der Fuggerstraße statt. So bleiben die Parkplätze am Schrannenplatz nutzbar. Was unter anderem ein Grund für den Platzwechsel war, wie Alexandra Wilbert von der Werbegemeinschaft bestätigt. "Die Unternehmer rund um den Schrannenplatz waren in den vergangenen Jahren oft nicht glücklich darüber, dass die Parkplätze vier Wochen lang gesperrt waren. Nun gibt dort auch noch eine Postfiliale, die per Lastwagen in der Einbahnstraße erreichbar sein muss." Knapp 20 Weihnachtsstände mit Kunsthandwerk, Deko, Speisen und Getränken wird es auf dem Stadtplatz heuer geben, gut zehn weniger als üblich. "Einige Händler haben während der Pandemie aufgegeben und einige ehrenamtliche Organisationen können das Personal nicht stellen, um die Buden drei Wochen lang an jeweils vier Tagen zu betreiben", so Alexandra Wilbert.

Der Hoigarten auf dem Schrannenplatz ist Geschichte. Foto: Uwe Bolten (Archivbild)

Die Öffnungszeiten: Auch die Öffnungszeiten haben sich geändert. Üblicherweise hatte der Hoigarten an drei Wochen jeweils an drei Tagen geöffnet: am Donnerstag, Samstag und Sonntag. Dieses Jahr können die Gäste an drei zusätzlichen Freitag die Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt genießen. Geöffnet ist der Hoigarten von Donnerstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, immer donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Ein Hoigärtle von und für Kinder

Das Hoigärtle: Der Hoigarten erhält heuer erstmals eine Miniversion, das "Hoigärtle". Es ist ein spezieller Weihnachtsmarkt von und für Kinder und findet bereits am Samstag, 26. November, von 14 bis 18 statt. In Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen konnte die Werbegemeinschaft ein umfangreiches Programm und viele Weihnachtsstände auf die Beine stellen. Die Kinderchöre und die Jugendscola singen, die Mittelstetter Garde tritt auf, die Kinderbläsergruppe der Stadtmusikkapelle sorgt für Musik und die Sunny Kids & Flippies treten auf. Die Kinder selbst sind an diesem Tag zudem Standbetreiber und bieten Essen, Gebasteltes und Punsch an. Alkoholische Getränke gibt es am Hoigärtle nicht. Im Stadtgarten ist eine lebendige Krippe zu sehen, es gibt ein Glücksrad, einen Christkindl-Briefkasten und eine Fotobox. Die ehemalige Museumsleiterin und Stadtarchivarin Sabine Sünwoldt liest zudem im Ferdinand-Wagner-Haus von 15 bis 16 Uhr weihnachtliche Geschichten vor.

Das Programm des Weihnachtsmarktes

Das Hoigarten-Programm: Die Eröffnungsfeier des Hoigartens findet am Donnerstag, 1. Dezember, ab 17.45 Uhr mit einem Engelsspiel und Musik von der Trachtenkapelle Alpengruß statt. "Licht in der Nacht", heißt es am Freitag, 2. Dezember, von 17 bis 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael. Die Musikvagabunden spielen am Samstag, 3. Dezember, von 18 bis 19 Uhr auf dem Stadtplatz. Blas & Band sind am Sonntag, 4. Dezember, von 18 bis 19 Uhr zu hören. Weiter geht es mit der zweiten Hoigartenwoche am Donnerstag, 8. Dezember, um 17 Uhr mit dem Regenbogenchor Schwabegg, anschließend kommt gegen 18 Uhr der Nikolaus zu Besuch. Am Samstag, 10. Dezember, spielen Who of us, und im Pfarrzentrum am Schrannenplatz gibt es das TSV-Kasperletheater jeweils um 15,16 und 17 Uhr zu sehen. Die Schwabegger Musikkapelle spielt dann am Sonntag, von 18 bis 19 Uhr am Stadtplatz auf. Musikalisch beginnt die dritte und letzte Hoigartenwoche am Donnerstag, 15. Dezember, von 18 bis 19 Uhr mit Road to Munich. Die Aitinger Blech Blosn treten am Freitag, 16. Dezember, von 18 bis 19 Uhr auf, Hautnahmusic am Samstag, 17. Dezember von 18 bis 19 Uhr, und den Abschluss macht der Posaunenchor am Sonntag, 18. Dezember, ebenfalls von 18 bis 19 Uhr.