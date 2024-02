Schwabmünchen

vor 32 Min.

Kunstverein Schwabmünchen zeigt neue Ausstellung "Gedanken in Farbe"

Plus Karl Germann präsentiert eine allererste Ausstellung im Kunstverein Schwabmünchen. Der 68-Jährige begann nach einem Unfall damit, sich in Bildern auszudrücken.

Von Reinhold Radloff Artikel anhören Shape

Gedanken in Farbe, so nennt Karl Germann seine allererste Ausstellung und bietet in rund 40 Werken viel Farb- und Formenvielfalt im Kunstverein in Schwabmünchen.

Bunt, farbaktiv, abwechslungsreich, so zeigt sich die Ausstellung von Karl Germann schon durch die Schaufenster der Galerie des Kunstvereins Schwabmünchen in der Bahnhofstraße. Kommt man dann den Werken näher, so zeigt sich: Der Schwabmünchner arbeitet mit freien und geometrischen Formen und füllt die vielfältigen Striche mit sogenannten Textmarkern, auch auf die Gefahr hin, dass seine Werke mit der Zeit ihre Leucht- und Farbkraft verlieren werden. „Es ist mir nicht wichtig, für die Ewigkeit zu malen. Ich bringe eigentlich nur mich, meine Gedanken, meine Empfindungen zum Ausdruck, und zwar in dem Moment, wo das Bild entsteht“, sagt der 68-Jährige, der vor nicht einmal drei Jahren begonnen hat, sich in Bildern auszudrücken, und zwar aus einem ganz besonderen Grund: „Ich hatte einen Unfall und legte danach einfach los.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen